بهاء أبو شقة: البرلمان سيرسل لائحته الجديدة لمجلس الدولة لإبداء الملاحظات

أكد المستشار بهاء أبو شقة ، رئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية للبرلمان، أن لجنة إعداد اللائحة انتهت من عملها، وستقوم بتسليم اللائحة فى شكلها النهائى للبرلمان، مشيرًا إلى أن مجلس النواب سيناقشها بدًا من يوم 21 فبراير الجارى وحتى 24 من نفس الشهر، وبعدها سيتم إرسالها لمجلس الدولة لإبداء ملاحظاتهم عليها.

وأضاف المستشار بهاء أبو شقة، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن ملاحظات مجلس الدولة لن تكون ملزمة للبرلمان، وسيقوم مجلس الدولة بإرجاع اللائحة مرة أخرى للبرلمان، مرفقة بتلك الملاحظات وبعد ذلك يرسلها البرلمان لرئاسة الجمهورية ليصدر بها قانون.

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