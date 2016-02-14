بالصور.. تصدع جدران بعد انهيار جزئى بمنزلين فى الناصرية بأسوان

تسبب انهيار جزئى بمنزلين بمنطقة الناصرية بمدينة أسوان لتصدع بعض الجدران فى أكثر من منزل مجاور، ما أثار مخاوف قاطنى هذه المنازل الذين طالبوا بتحرك عاجل من قبل المسئولين .

وكان قد حرر 8 متضررين من أهالى منطقة الناصرية الوسطى بأسوان والتى شهدت حدوث انهيار جزئى بمنزلين ناحية جمعية أبناء البياضية بالناصرية الوسطى بمدينة أسوان، محضرا بالواقعة واختصموا فى المحضر شركة مياه الشرب وحى شرق بأسوان أدرج المحضر تحت رقم 558 إدارى قسم ثانى لسنة 2016 .

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