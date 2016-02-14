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نواب جنوب سيناء يلتقون اليوم برئيس الوزراء لبحث مطالب الأهالى

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نواب جنوب سيناء يلتقون اليوم برئيس الوزراء لبحث مطالب الأهالى نواب جنوب سيناء يلتقون اليوم برئيس الوزراء لبحث مطالب الأهالى
يلتقى اليوم الأحد نواب جنوب سيناء الأربعة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بمكتبة لبحث مشاكل أهالى جنوب سيناء.

وأكد غريب حسان عضو مجلس النواب "لليوم السابع : أن لقاءنا برئيس الوزراء لحل مشكلة الجنسية والغائها تماما ومشاكل التعليم والصحة وتقنين الأراض وحل مشكلة السياحة وحل مشاكل المستثمرين ومشاكل الشباب وحل مشكلة العقود بالمحافظة . ودخول أبناء جنوب سيناء الكلية الحربية وكلية الشرطة وإلغاء انتداب الأطباء خارج محافظة جنوب سيناء وعودتهم للمحافظة لسد العجز بمستشفيات المحافظة.

و تقنين الأوضاع وتخفيض مقدم الشقق والإيجار حيث أن جنوب سيناء محافظة نائية وجاذبة للسكان، صرف المرحلة الثانية من تعويض الصيادين برغم من مرور 9 أشهر ولم تصرف حتى الآن، زيادة عدد سيارات شركة مياة الشرب والصرف الصحى بطور سيناء لحل مشاكل الصرف حيث لايوجد غير سيارة واحدة بطور سيناء،و سرعة الانتهاء من ازدواج طريق شرم الشيخ راس سدر، توفير وسائب نقل للمعلمين من المدن إلى الوديان،العمل تجهيز استراحات المعلمين تليق بأدمية المعلم.

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مصر 365

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