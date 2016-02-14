سقوط 5 عاطلين وطالب بحوزتهم حشيش وهيروين وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث الأقسام والمراكز، من القبض على 5 عاطلين وطالب من تجار المخدرات بحوزتهم كميات من الحشيش والهيروين والأقراص المخدرة والبانجو بقصد الاتجار فى حملة أمنية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية مفادها قيام المتهم" محمد .س. ح " 25 سنة عاطل مقيم الكيلو 14 ــ دائرة مركز القنطرة غرب مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 4541 لسنة 2013 جنح مركز القنطرة غرب والمقضى فيها بالحبس شهرين بتهمة "سرقة" بالاتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع خاصة جوهر الهيروين المخدر متخذاً من منطقة الكيلو 11 ــ دائرة قسم ثان مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبإعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتحرى عنه سالف الذكر، تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات من ضبطه حال تواجده بناحية الكيلو11 ــ دائرة قسم ثان وبحوزته ( 6 ) أكياس متوسطة الحجم بداخلها قطع حجرية من جوهر الهيروين المخدر وزنت جميعها حوالى (120 جراما)، ومبلغ مالى قدره 80 جنيها، وتليفون محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان من ضبط المتهم " إبراهيم .أ .خ" 19 سنة عاطل مقيم البلابسة دائرة القسم وبحوزته ( 14 ) قطعة من مخدر الحشيش وزنت حوالى ( 150 جراما )، ومبلغ مالى قدره 150 جنيها، وتليفون محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثالث من ضبط كل المتهم" نادر. ح. ن" 20 سنة طالب مقيم أرض الجمعيات ــــ دائرة القسم والمتهم" محمود. ع. أ" 20 سنة عاطل مقيم الشهداء ــ دائرة قسم ثان، حال استقلالهما دراجة نارية رقم 27411 خاصة بالثانى وبحوزتهما ( 4 ) قطع من مخدر الحشيش وزنت حوالى ( 100 جرام )، ومبلغ مالى قدره 150 جنيها، و( 2 ) تليفون محمول، بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والتليفونات المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، والدراجة النارية لنقل وترويج المواد المخدرة.

وألقى ضباط وحدة مباحث قسم ثان القبض على المتهم " سيد. إ. م" 24 سنة عاطل مقيم الشهداء ــ دائرة القسم وبحوزته ( 45 ) قرصا مخدرا، ومبلغ مالى قدره 45 جنيها، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول من ضبط المتهم " أحمد .ف .أ" 30 سنة عاطل مقيم الشيخ زايد ـ دائرة قسم ثالث وبحوزته ( 14 ) قرص مخدر، ومبلغ مالى قدره 20 جنيها، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.