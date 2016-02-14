حظك اليوم برج الجدى الأحد 14/2/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

>مازالت المشاكل المهنية مستمرة لبعض الوقت للأسف، عزيزى الجدى لا تفقد الأمل ولا المثابرة ستنفرج أمورك عن قريب وسوف تجنى ثمار صبرك وتحملك، ضع هدفك نصب عينيك واستمر فى المحاولة حتى تحصل عليه. على الصعيد العاطفى:

>استقرارك مع الحبيب يساعدك على تخطى ضغوطات الحياة الاجتماعية، حاول أن تتخلى قليلاً عن أنانيتك وتترك له الفرصة للوقوف بجانبك حتى تتخطوا معا تلك الفترة الصعبة. برج الجدى على الصعيد الصحي:

>تتعرض لضغوط اجتماعية كبيرة تجعلك تهمل صحتك بشكل كبير، حاول أن تسيطر على ذلك حتى لا يؤثر بالسلب عليك فى المستقبل، قد تعانى من بعض المشاكل فى الجهاز الهضمى لا تترد فى استشارة الطبيب. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

>تعانى هذه الأيام من الفوضى والارتباك الشديد فى حياتك، ولكن كل هذا سحابة عابرة ستمر لتأتى بعدها أيام مستقرة على الصعيد العملى والاجتماعى، لا تفقد مثابرتك وطموحك ستحصل قريبا على ما تريد.

شبكةعيونالإخبارية

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