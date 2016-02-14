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حظك اليوم برج الميزان الأحد 14/2/2016

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حظك اليوم برج الميزان الأحد 14/2/2016 حظك اليوم برج الميزان الأحد 14/2/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:


>عانيت فى الفترة السابقة من ضائقة مالية شديدة كنت بدأت تفقد الأمل فى أنها قد تنفرج، عزيزى الميزان يبشرك الفلك بانفراجه قريبة وبحصولك على فرصة عمل كنت تنتظره من فترة طويلة.

على الصعيد العاطفي


>أحوالك مستقره مع الحبيب هذه الأيام ربما تحظى بهدية مفاجئة تدخل السعادة على قلبك، ولكن أحذر ألا ينقلب هذا الاستقرار عليك لذلك تحلى بالصبر والهدوء فى حل المشاكل الصغيرة التى قد تقابلكم.

برج الميزان على الصعيد الصحي:


>تحظى بصحة جديدة هذه الأيام وتهتم بغذائك أستمر فى ذلك وحاول تخصيص بعض الوقت فى يومك للممارسة الرياضة فذلك من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابى على سرعة إنجازك فى العمل.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:


>عانيت فى الفترة السابقة من أيام رتيبة ومملة، يبشرك الفلك بنهايتها وبدأ صفحة جديدة ربما بحصولك على فرصة عمل كنت تسعى إليها أو حب كنت تنتظره من فترات طويلة، لا تفكر فى أى ضغوطات اجتماعية قد تؤثر عليك بالسلب.

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مصر 365

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