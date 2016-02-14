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حظك اليوم برج الأسد الأحد 14/2/2016

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حظك اليوم برج الأسد الأحد 14/2/2016 حظك اليوم برج الأسد الأحد 14/2/2016
برج الأسد على الصعيد المهني: بينما الظروف العملية تجبرك على العمل بشكل مكثف للغاية اليوم، بينما عقلك يفكر فى منزلك وأنت أكثر اهتمامًا فى قضاء بعض الوقت مع عائلتك، لذلك عليك أن تتعلم أن توفق بين العمل والعائلة، لا تتجاهل عملك لو كنت تميل بشدة له، وبعد ساعات العمل ووقت الفراغ حاول الخروج بين إطار العمل للتنزه والرفاهية.

على الصعيد العاطفي: اليوم تريد الانخراط فى المجتمع، سوف تمتع نفسك كثيرا فى جو رومانسى جديد، ولكن قد تجد أن يكون بلا قيمة بعد ذلك، كنت قد مشيت بعيدًا عن امرأة حرة لكن الآن عليك التقرب منها، والتفكير هو أفضل السبل لمحبة شريك حياتك.

برج الأسد على الصعيد الصحي: الأمراض البسيطة واردة اليوم، قد تشعر ببرد طفيف أو صداع، هذا هو مجرد مرحلة عابرة، ولكن قد يترك لكم الشعور بالضعف إلى حد ما؛ لذلك عليك بجدولة مواعيد اليوم، والكثير من الراحة والاسترخاء، لكى تُحل هذه المشكلة، وسوف تكون قريبًا على ما يرام.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد: اليوم يزيد من تفاؤلك كثيرا هذا سيجعل سمعة لك طيبا كونك متحفزًا ومتفائلاً، حاول التقليل من التوتر فى علاقتك مع الناس، لتصبح الأجواء هادئة.
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مصر 365

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