حظك اليوم برج الدلو الأحد 14/2/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

تواجه بعض الارتباك فى مجال عملك وقد تتعرض للتأنيب لأسباب لست مسئولاً عنها فحاول ألا تنفعل وفى الوقت نفسه لا تقبل بالظلم وحاول أن تدافع عن وجهة نظرك بحجج منطقية سليمة.> أنت تبحث عن فرص لإرضاء روحك فى العلاقة وهذا يجعلك تشعر بالحيرة دائمًا والتردد حيال الانتقال بها لمرحلة أخرى ولكن يجب أن تحسم هذا التردد سريعًا>يجب أن تولى قدميك الكثير من الاهتمام خاصة إذا كان عملك يعتمد عليها بشكل خاص، وحاول أن تتعامل معها بحذر واستخدم الجوارب والأحذية المريحة التى تحافظ على صحة قدميك وإذا شعرت بأى ألم فيها يجب أن تستشر طبيبك.> بشكل عام الأمور أمامك واضحة اليوم ولديك قدرة كبيرة على التفكير المنطقى ولكن شعورك بانعدام الأمن يجعلك تتردد قليلاً فى اتخاذ القرارات وتشوش على تفكيرك، حاول أن تتجاهل مخاوفك وتجعل عقلك المسيطر.