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حظك اليوم برج الدلو الأحد 14/2/2016

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حظك اليوم برج الدلو الأحد 14/2/2016 حظك اليوم برج الدلو الأحد 14/2/2016

على الصعيد المهني:
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تواجه بعض الارتباك فى مجال عملك وقد تتعرض للتأنيب لأسباب لست مسئولاً عنها فحاول ألا تنفعل وفى الوقت نفسه لا تقبل بالظلم وحاول أن تدافع عن وجهة نظرك بحجج منطقية سليمة.

على الصعيد العاطفي:


> أنت تبحث عن فرص لإرضاء روحك فى العلاقة وهذا يجعلك تشعر بالحيرة دائمًا والتردد حيال الانتقال بها لمرحلة أخرى ولكن يجب أن تحسم هذا التردد سريعًا

برج الدلو على الصعيد الصحي:


>يجب أن تولى قدميك الكثير من الاهتمام خاصة إذا كان عملك يعتمد عليها بشكل خاص، وحاول أن تتعامل معها بحذر واستخدم الجوارب والأحذية المريحة التى تحافظ على صحة قدميك وإذا شعرت بأى ألم فيها يجب أن تستشر طبيبك.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


> بشكل عام الأمور أمامك واضحة اليوم ولديك قدرة كبيرة على التفكير المنطقى ولكن شعورك بانعدام الأمن يجعلك تتردد قليلاً فى اتخاذ القرارات وتشوش على تفكيرك، حاول أن تتجاهل مخاوفك وتجعل عقلك المسيطر.
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مصر 365

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