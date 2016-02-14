"الصحة المستدامة" تواجه فيروس سى بكوتشينة للتعريف بأسباب المرض

كوتشينة "وداعًا فيروس سى 2020" طريقة ابتكرتها مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة للسيطرة على انتشار المرض فى مصر وتحوى رسومات توضح أسباب الإصابة به وكيفية علاجه وطرق الوقاية منه وتعتزم المؤسسة إهدائها للرئيس عبد الفتاح السيسى تقديرًا لجهوده فى حل المشاكل الصحية ودعمًا لمشروعه الهادف لعلاج مليون مصاب بالفيروس سنويًا.

ويقول الدكتور عمرو حسن المدير الطبى لمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة لـ"اليوم السابع": "بعد التفكير فى سبل للتعريف بأسباب انتشار مرض الالتهاب الكبدى الوبائى سى بنسبة كبيرة بين المصريين "الشباب وكبار السن والحوامل" توصلنا لتصميم كوتشينة للتوعية بأسباب وطرق الوقاية من الإصابة بفيروس سى.

وأوضح المدير الطبى للمؤسسة أن الكوتشينة تتضمن رؤية كاملة وشاملة من خلال الرسومات نفذها مجموعة من الرسامين المتميزين ويسهل من خلالها تقديم كل المعلومات الخاصة بفيروس سى.



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