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جامعة القناة تحصد المركز الرابع فى الوثب الطويل وخماسى قدم البنات بكفر الشيخ

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جامعة القناة تحصد المركز الرابع فى الوثب الطويل وخماسى قدم البنات بكفر الشيخ جامعة القناة تحصد المركز الرابع فى الوثب الطويل وخماسى قدم البنات بكفر الشيخ
حصلت الطالبة إيمان عبد الناصر من جامعة القناة على المركز الرابع فى الوثب الطويل، وحقق المركز الخامس الطالب أحمد الحسينى فى رمى القرص.

جامعة قناة السويس ، الاسماعيلية ، جامعة مفر الشيخ (1)

كما فاز فى خماسى كرة القدم طلاب المباراة الثالثة على جامعة طنطا، ووصلوا دور الثمانية كأول المجموعة الرابعة، لملاقاة ثانى المجموعة الثانية، وذلك فى إطار منافسات أسبوع شباب المدن الجامعية والذى تستضيفه جامعة كفر الشيخ.

جامعة قناة السويس ، الاسماعيلية ، جامعة مفر الشيخ (2)

وكانت طالبات فريق خماسى القدم قد حققن فوزا على فريق حلوان بهدف نظيف، بينما خسر فريق كرة الطائرة الشاطئية أمام نظيره جامعة الزقازيق 1/2، وتنتهى فعاليات البطولة يوم الاثنين القادم.

جامعة قناة السويس ، الاسماعيلية ، جامعة مفر الشيخ (3)

جامعة قناة السويس ، الاسماعيلية ، جامعة مفر الشيخ (4)

جامعة قناة السويس ، الاسماعيلية ، جامعة مفر الشيخ (5)

جامعة قناة السويس ، الاسماعيلية ، جامعة مفر الشيخ (6)

جامعة قناة السويس ، الاسماعيلية ، جامعة مفر الشيخ (7)
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