مواطن قبطى يشارك فى حملة نظافة بمقابر المسلمين فى دمياط

أثارت مشاركة المواطن القبطىن ماهر وليم، ابن محافظة دمياط ضمن حملة شعبية للمشاركة فى تنظيف مقابر المسلمين، حالة من التعاطف والمحبة لدى أبناء مدينة دمياط وخاصة رواد موقع التواصل الاجتماعى ، بعد أن انتشرت صورة له وهو يمسك بيده مكنسة يدوية وينظف ساحة المقابر بكل إخلاص ومحبة وكتب على صفحته "كان لى شرف المشاركة اليوم مع أصدقائى فى حملة نظافة بمدافن المسلمين".

يذكر أن ماهر وليم قبطى يعرفه الغالبية العظمى من أبناء محافظة دمياط ، ووخاصة المهتمين بالعمل العام والخدمة المجتمعية، فهو يعمل موجها بالتربية والتعليم وعضو بنقابة المهن الموسيقية ن وعضو فى أكثر من جمعية أهلية، ومنظمة حقوقية،و يحرص دائما على مشاركة المسلمين فى الأفراح والأحزان وكافة الفعاليات .