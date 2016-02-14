بالصور.. أهالى الناصرية بأسوان ينتقدون تقاعس المسئولين بعد انهيار منزلين

انتقد أهالى المنطقة التى شهدت انهيارًا جزئيًا بمنزلين بمنطقة الناصرية الوسطى بمدينة أسوان اليوم تقاعس المسئولين حيال الكارثة والتقصير فى إصلاح خط المياه الرئيسى رغم التحذيرات من عواقب تسرب مياه الشرب على المنازل، فيما طالب الأهالى الجهات المختصة بإنقاذ بقية المنازل المتجاورة حتى لا تتكرر الانهيارات بالتوازى مع إصلاح خط مياه الشرب.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بأسوان إخطارًا بحدوث انهيار جزئى بمنزلين دون وقوع إصابات ناحية جمعية أبناء البياضية بالناصرية بمدينة أسوان، حيث قال الأهالى: إن سبب الانهيار هو حدوث تسرب من خط مياه شرب بالمنطقة.

http://www.youm7.com/story/2016/2/13/%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%89-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86/2583479#.Vr-THPl96M8