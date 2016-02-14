أخبار عاجلة

ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
القاهرة أبوظبي: برزنتيشن تعلن تفاصيل السوبر الأفريقى لكرة اليد بين الأهلي والزمالك فى مؤتمر صحفى -
فصل 25 عاملًا من مصنع بسكويت لاعتراضهم على الخامات الرديئة -
وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ "الدائري الإقليمي" ديسمبر المقبل -
مساء dmc - تعليق د/ عمرو الديب المحلل والباحث السياسي على رد فعل روسيا على الضربة الأمريكية لسوريا -
مساء dmc - تعليق غسان يوسف الكاتب والمحلل السياسي على الضربة الجوية الأمريكية على سوريا -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزيرة التضامن: الانتهاء من إعداد قانون "حماية ذوي الإعاقة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. أهالى الناصرية بأسوان ينتقدون تقاعس المسئولين بعد انهيار منزلين

Google+ Print
بالصور.. أهالى الناصرية بأسوان ينتقدون تقاعس المسئولين بعد انهيار منزلين بالصور.. أهالى الناصرية بأسوان ينتقدون تقاعس المسئولين بعد انهيار منزلين
انتقد أهالى المنطقة التى شهدت انهيارًا جزئيًا بمنزلين بمنطقة الناصرية الوسطى بمدينة أسوان اليوم تقاعس المسئولين حيال الكارثة والتقصير فى إصلاح خط المياه الرئيسى رغم التحذيرات من عواقب تسرب مياه الشرب على المنازل، فيما طالب الأهالى الجهات المختصة بإنقاذ بقية المنازل المتجاورة حتى لا تتكرر الانهيارات بالتوازى مع إصلاح خط مياه الشرب.

أهالى الناصرية بأسوان ينتقدون تقاعس المسئولين بعد انهيار منزلين (1)

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بأسوان إخطارًا بحدوث انهيار جزئى بمنزلين دون وقوع إصابات ناحية جمعية أبناء البياضية بالناصرية بمدينة أسوان، حيث قال الأهالى: إن سبب الانهيار هو حدوث تسرب من خط مياه شرب بالمنطقة.

أهالى الناصرية بأسوان ينتقدون تقاعس المسئولين بعد انهيار منزلين (2)

أهالى الناصرية بأسوان ينتقدون تقاعس المسئولين بعد انهيار منزلين (3)

أهالى الناصرية بأسوان ينتقدون تقاعس المسئولين بعد انهيار منزلين (4)

أهالى الناصرية بأسوان ينتقدون تقاعس المسئولين بعد انهيار منزلين (5)

أهالى الناصرية بأسوان ينتقدون تقاعس المسئولين بعد انهيار منزلين (6)

أهالى الناصرية بأسوان ينتقدون تقاعس المسئولين بعد انهيار منزلين (7)

http://www.youm7.com/story/2016/2/13/%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%89-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86/2583479#.Vr-THPl96M8

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365