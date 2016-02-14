"الإسعاف": ارتفاع عدد مصابى انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بكفر الشيخ لـ23

قال الدكتور أحمد الجنزورى مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، إن عدد المصابين فى حادث انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بقرية 75 التابعة للوحدة المحلية بالأبعدية التابعة لمركز الحامول بكفر الشيخ، ارتفع لـ23 شخصا مع وفاة شخص، مشيرا أن عمليات البحث ما زالت جارية للبحث عن مصابين تحت الأنقاض .

وأضاف الجنزورى، تم الدفع بـ30 سيارة إسعاف، وتم نقل جثمان المتوفى لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، والمصابين إلى مستشفى الحامول المركزى .

وكان عدد من الأهالى والعمال يشيدون المسجد ويضعون الصبة الأسمنتية على سقف المنزل وكان عليهم عدد من العمال وأهالى القرية فانهار بهم.

- وفاة شخص وإصابة 22 آخرين فى انهيار مسجد تحت الإنشاء بكفر الشيخ