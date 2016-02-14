أخبار عاجلة

ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
القاهرة أبوظبي: برزنتيشن تعلن تفاصيل السوبر الأفريقى لكرة اليد بين الأهلي والزمالك فى مؤتمر صحفى -
فصل 25 عاملًا من مصنع بسكويت لاعتراضهم على الخامات الرديئة -
وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ "الدائري الإقليمي" ديسمبر المقبل -
مساء dmc - تعليق د/ عمرو الديب المحلل والباحث السياسي على رد فعل روسيا على الضربة الأمريكية لسوريا -
مساء dmc - تعليق غسان يوسف الكاتب والمحلل السياسي على الضربة الجوية الأمريكية على سوريا -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزيرة التضامن: الانتهاء من إعداد قانون "حماية ذوي الإعاقة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

"الإسعاف": ارتفاع عدد مصابى انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بكفر الشيخ لـ23

Google+ Print
"الإسعاف": ارتفاع عدد مصابى انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بكفر الشيخ لـ23 "الإسعاف": ارتفاع عدد مصابى انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بكفر الشيخ لـ23
قال الدكتور أحمد الجنزورى مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، إن عدد المصابين فى حادث انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بقرية 75 التابعة للوحدة المحلية بالأبعدية التابعة لمركز الحامول بكفر الشيخ، ارتفع لـ23 شخصا مع وفاة شخص، مشيرا أن عمليات البحث ما زالت جارية للبحث عن مصابين تحت الأنقاض .

وأضاف الجنزورى، تم الدفع بـ30 سيارة إسعاف، وتم نقل جثمان المتوفى لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، والمصابين إلى مستشفى الحامول المركزى .

وكان عدد من الأهالى والعمال يشيدون المسجد ويضعون الصبة الأسمنتية على سقف المنزل وكان عليهم عدد من العمال وأهالى القرية فانهار بهم.


>- وفاة شخص وإصابة 22 آخرين فى انهيار مسجد تحت الإنشاء بكفر الشيخ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365