مديرة شركة سياحة تتهم صاحب شركة شهيرة فى دمنهور بالنصب عليها

حررت "ن. ص. ع. د" مديرة شركة للسياحة فرع كفر الشيخ بلاغا السبت، بقسم شرطة دمنهور ضد صاحب شركة سياحة شهيرة بدمنهور، اتهمته بالنصب عليها فى مبلغ 140 ألف جنية قيمة تذاكر .

ومن جانبها قالت مديرة الشركة، إنها حررت محضرا رقم 2/37 أحوال الأموال العامة وكذا المحضر رقم 1355 إدارى قسم دمنهور، اتهمت فيه صاحب الشركة بالنصب عليها، وأضافت أنها بتاريخ اليوم السبت 13 فبراير جاءت لمقر الشركة للمطالبة بحقها فقام صاحب الشركة بالاستعانة ببلطجية وتم التعدى عليها، وتم نقلها إثر ذلك لمستشفى دمنهور العام لتلقى العلاج اللازم على حد قولها.