قوات الاحتلال الإسرائيلية تطلق النار على سيارة يستقلها عمال شرق القدس

>ذكرت وسائل إعلام فلسطينية محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلية أطلقت، مساء اليوم السبت، النار على سيارة كان يستقلها ثلاثة عمال بدون تصاريح عمل، بعد أن اصطدمت بجيب عسكرى لقوات ما يُسمى "حرس الحدود" قرب حاجز الزعيم العسكرى شرقى القدس المحتلة.

وفى المقابل، ذكرت الشرطة الإسرائيلية فى بيان أن ثلاثة فلسطينيين يستقلون سيارة، قاموا بدهس مجموعة من قوات شرطة حرس الحدود، ما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود بإصابات طفيفة، مشيرًا إلى أن قوات الشرطة أطلقت النار على الشبان الثلاثة لتصيب اثنين بجروح طفيفة والثالث برضوض. وقد هرعت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية إلى مكان الحادث، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته.

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