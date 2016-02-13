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حظك اليوم برج الدلو السبت 13 / 2/2016

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حظك اليوم برج الدلو السبت 13 / 2/2016 حظك اليوم برج الدلو السبت 13 / 2/2016

على الصعيد المهني:


>تجنى فوائد صبرك فى الفترة السابقة، وتتطور مهنيًا بشكل كبير ، قد تعانى من تعنت بعض المديرين ولكنك ستحصل على ما تريد فى النهاية، قد تحظى بفرصة سفر مميزة كنت تطمح لها من فترة طويلة.

على الصعيد العاطفى:


>تجد هذا اليوم شخصا كنت تحلم بوجوده فى حياتك منذ فترة طويلة، يبشرك الفلك بفترة مستقرة وجيدة عاطفيا قد تؤدى إلى وصولك لحب حياتك، ولكن عليك ألا تغفل مهارتك فى التلميح بإعجابك.

برج الدلو على الصعيد الصحي:


>تجنب الأطعمة المجمدة فالطعام المتوازن والصحى يساعدك على إدارة جدول اعمالك المزدحم هذه الأيام بشكل فعال، و ربما عليك تخصيص بعض الوقت من يومك للمارسة الرياضة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>نفقات غير متوقعة على بطاقتك اليوم، أحذر من انفاق أموالك فى أغراض لا تحتاج إليها، يبشرك الفلك بيوم هادئ إلى حد كبير قد تتلقى فيه عروض مغرية تجعلك تتوصل إلى ما كنت تطمح إليه من فترات طويلة.

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مصر 365

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