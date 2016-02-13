حظك اليوم برج الجوزاء السبت 13 فبراير

برج الميزان على الصعيد المهنى..

>على الصعيد العملى تحاول أن تتجنب أخطائك السابقة حتى يكون لديك خبرة جيدة فى مجالك ، سوف يلاحظ كل من حولك أن تسعى للأفضل ولهذا عليك إلا تتراجع، لديك خطط كثيرة مؤجلة عليك تنفيذها حتى لا تذهب أفكار النيرة أداراج الرياح. برج الميزان على الصعيد العاطفى..

>الحب يطرق بابك أفتح الباب ليدخل فأنت بحاجة له منذ زمن بعيد، لديك من الخبرات السابقة التى تجعلك تسير فى الطريق السليم لتكسب الحبيب فى صفك ، انت أنسان حساس ورومانسى بطبعك اجعل الحبيب يشعر بذلك حتى تسير الحياة بينكم إلى الطريق الصحيح ويكون بينكم بيت سعيد وأسرة . على الصعيد الصحى..

>أنت مهمل فى حق صحتك جدا ولا تحاول دعمها بأى خطوة إيجابية ، حاول أن تستمع إلى أراء الأطباء فى المرحلة القادمة حتى تسير بك الحياة إلى النحو الأفضل ، لا تؤجل أجراء التحاليل التى طلبها منك الأطباء حتى تأخذ الدواء الملائم لحالتك ويتم شفائك سريعا. توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>فى المرحلة المقبلة تتوقع لك الأبراج مزيد من التقدم والازدهار لتصل إلى أمنياتك ، سيقوم الحبيب بدعمك حتى تصل إلى كل ماتتمنى، ستكون حياتك أكثر استقرار فى المرحلة القادمة فقد تعلمت كثيرا من أخطاء الماضى وأصبحت قادر على تلافى المشاكل.

شبكةعيونالإخبارية

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