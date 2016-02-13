أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجوزاء السبت 13 فبراير

Google+ Print
حظك اليوم برج الجوزاء السبت 13 فبراير حظك اليوم برج الجوزاء السبت 13 فبراير

برج الميزان على الصعيد المهنى..


>على الصعيد العملى تحاول أن تتجنب أخطائك السابقة حتى يكون لديك خبرة جيدة فى مجالك ، سوف يلاحظ كل من حولك أن تسعى للأفضل ولهذا عليك إلا تتراجع، لديك خطط كثيرة مؤجلة عليك تنفيذها حتى لا تذهب أفكار النيرة أداراج الرياح.

برج الميزان على الصعيد العاطفى..


>الحب يطرق بابك أفتح الباب ليدخل فأنت بحاجة له منذ زمن بعيد، لديك من الخبرات السابقة التى تجعلك تسير فى الطريق السليم لتكسب الحبيب فى صفك ، انت أنسان حساس ورومانسى بطبعك اجعل الحبيب يشعر بذلك حتى تسير الحياة بينكم إلى الطريق الصحيح ويكون بينكم بيت سعيد وأسرة .

على الصعيد الصحى..


>أنت مهمل فى حق صحتك جدا ولا تحاول دعمها بأى خطوة إيجابية ، حاول أن تستمع إلى أراء الأطباء فى المرحلة القادمة حتى تسير بك الحياة إلى النحو الأفضل ، لا تؤجل أجراء التحاليل التى طلبها منك الأطباء حتى تأخذ الدواء الملائم لحالتك ويتم شفائك سريعا.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..


>فى المرحلة المقبلة تتوقع لك الأبراج مزيد من التقدم والازدهار لتصل إلى أمنياتك ، سيقوم الحبيب بدعمك حتى تصل إلى كل ماتتمنى، ستكون حياتك أكثر استقرار فى المرحلة القادمة فقد تعلمت كثيرا من أخطاء الماضى وأصبحت قادر على تلافى المشاكل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى