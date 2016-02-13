حظك اليوم برج الأسد السبت 13/2/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

> تركيزك فى التفاصيل بدقة وبحثك عن الكمال فى كل مهمة تتولاها سيجذب انتباه رؤسائك أخيرًا وسيشعرون أنك تستحق الدعم وهذا قد يدفعهم إلى أن يولونك المزيد من المسؤوليات لأنهم يعلقون عليك آمالاً كبيرة فى أنك ستتصدى لهذه المهام بطريقة جيدة وستكون كفئًا لها وهذا يفتح الباب للمزيد من الفرص على الصعيد المهني. على الصعيد العاطفي:

> أمامك الكثير من الفرص للحصول على متعة حقيقية بقضاء بعض الوقت مع بعض الأشخاص المحيطين بك، ولكنك فى النهاية عليك الاختيار من بينهم شخص يمكن أن يكون توأم روحك الذى تشعر بالرضا عنه، وفى الوقت نفسه يكون اختيارك وحكمك واقعيًا ومعقولاً. برج الأسد على الصعيد الصحي:

> هذا الوقت المناسب لأن تمارس بعض التمارين الرياضية المكثفة لتشعر بأن صحتك بخير حال وتشعر بالطاقة تنتشر فى أوصالك وهو ما قد ينعكس إيجابًا على حالتك العقلية وتركيزك. توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

> تشعر بالحيرة أمام الكثير من الاختيارات المختلفة التى تعجز عن اتخاذ قرار بشأنها خاصة أن الاختيارات قريبة من بعضها لذا تحتاج الكثير من الحذر عند التفكير فيها خاصة فى ظل وجود عوامل خارجية تشوش على تفكيرك.

شبكةعيونالإخبارية

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