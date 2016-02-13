أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الأسد السبت 13/2/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الأسد السبت 13/2/2016 حظك اليوم برج الأسد السبت 13/2/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:


> تركيزك فى التفاصيل بدقة وبحثك عن الكمال فى كل مهمة تتولاها سيجذب انتباه رؤسائك أخيرًا وسيشعرون أنك تستحق الدعم وهذا قد يدفعهم إلى أن يولونك المزيد من المسؤوليات لأنهم يعلقون عليك آمالاً كبيرة فى أنك ستتصدى لهذه المهام بطريقة جيدة وستكون كفئًا لها وهذا يفتح الباب للمزيد من الفرص على الصعيد المهني.

على الصعيد العاطفي:


> أمامك الكثير من الفرص للحصول على متعة حقيقية بقضاء بعض الوقت مع بعض الأشخاص المحيطين بك، ولكنك فى النهاية عليك الاختيار من بينهم شخص يمكن أن يكون توأم روحك الذى تشعر بالرضا عنه، وفى الوقت نفسه يكون اختيارك وحكمك واقعيًا ومعقولاً.

برج الأسد على الصعيد الصحي:


> هذا الوقت المناسب لأن تمارس بعض التمارين الرياضية المكثفة لتشعر بأن صحتك بخير حال وتشعر بالطاقة تنتشر فى أوصالك وهو ما قد ينعكس إيجابًا على حالتك العقلية وتركيزك.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:


> تشعر بالحيرة أمام الكثير من الاختيارات المختلفة التى تعجز عن اتخاذ قرار بشأنها خاصة أن الاختيارات قريبة من بعضها لذا تحتاج الكثير من الحذر عند التفكير فيها خاصة فى ظل وجود عوامل خارجية تشوش على تفكيرك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى