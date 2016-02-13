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حظك اليوم السبت برج الثور 13 فبراير 2016

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حظك اليوم السبت برج الثور 13 فبراير 2016 حظك اليوم السبت برج الثور 13 فبراير 2016

برج الثور على الصعيد المهنى..


>كنت فى الفترة تعانى من بعض الأزمات الطارئة على مستوى العمل، وهذا يجعلك تشعر ببعض الاكتئاب والفشل، ولكن عليك أن تتخلص سريعاً من هذه المشاعر التى قد تودى بك إلى منطقة الخطر، وأبحث عن الجانب المشرق من حياتك، وما حققته من نجاحات فى الفترة الماضية.

برج الثور على الصعيد العاطفى..


>الكواكب تضمن لك اليوم الشعور بوضع جيد جداً على المستوى العاطفى، حافظ على مشاعر حبيبك قدر الإمكان ولا تفسد كل محاولاتك فى الفترة الماضية لإسعاده، أبحث عن حلول لمعالجة كافة الأوضاع السيئة التى حدثت مؤخراً.

على الصعيد الصحى..


>التوتر اليوم وضغط مكان العمل قد يؤثر على نومك،و قد تجد نفسك الاستيقاظ مرارا وتكرارا، قبل الذهاب إلى السرير، والاسترخاء والتأمل لبعض الوقت هما أسهل الحلول للتغلب على كل هذا.

توقعات علماء الفلك فى المرحلة المقبلة..


>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة أفضل بكثير، حاول أن تتجاوز الأوضاع السيئة بكل ما فيها من أزمات، وأعلم أن أفضل طريق لحل الأزمة هو علاجها وليس تجاهلها.

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مصر 365

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