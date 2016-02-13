حظك اليوم برج الميزان السبت 13/2/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

>يبدو أنك فى مزاج لقراءة ما بين السطور فى هذه المرحلة فغالبا سوف تقوم بمراجعة كل الأعمال التى أنجزتها فى الآونة الأخيرة، وسوف يؤدى ذلك إلى تقدم ملحوظ فى حياتك المهنية على الرغم من تعرضك لبعض الضغوطات الإدارية. على الصعيد العاطفي:

>تحول هام فى حياتك العاطفية نحو الأفضل، وتسود أجواء من التفاهم ومحاولة التغلب على توتر الأيام السابقة بينك وبين شريكك. وقت مناسب لأخذ خطوات حاسمة نحو العلاقات الغير مستقرة. برج الميزان على الصعيد الصحي:

>قد تعانى من بعض الأمراض الصحية المتعلقة بالمعدة، عليك أخد الأحتياطات اللازمة وربما مراجعة الطبيب حتى لا يتطور الأمر إلى ما هو أسوأ. توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>ربما تجتاحك العديد من المشاعر المتناقضة ولكن سوف يكون الواقع قادرا على إعادة التوازن إليك مرة أخرى، حياتك المهنية تتقدم بخطى ثابتة حاول الحفاظ على ذلك ولا تتخذ أى قرارات بدون دراسة وهدوء.

شبكةعيونالإخبارية

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