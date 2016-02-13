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للمره الثانية ..شرطة السياحة تلغى حفل صافينار والراقصة تدعى كسر قدميها

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للمره الثانية ..شرطة السياحة تلغى حفل صافينار والراقصة تدعى كسر قدميها للمره الثانية ..شرطة السياحة تلغى حفل صافينار والراقصة تدعى كسر قدميها
تلقى قسم شرطة السياحة بشرم الشيخ، بلاغا من ياسر عبد الوهاب محامى شركة "vip" ضد الراقصة صافيناز.

,قامت الإدارة العامه لشرطة السياحه والآثار برئاسة اللواء أحمد مصطفى شاهين مساعد الوزير بإلغاء حفل الراقصة صافنياز فى دسكو بمصر الجديدة، بإشراف اللواء علاء السباعى مدير مباحث الإدارة

بداية القصة عقب تلقى العميد أحمد كشك رئيس مباحث آداب السياحة البلاغ رقم 40 أحوال شرطة السياحة 2016، من ياسر عبد الوهاب محامى شركة "vip" ضد الراقصة صافيناز.

وجاء فى البلاغ أن صافيناز خالفت بنود التعاقد مع الشركة الشاكية التى استقدمت الراقصة للعمل فى "، كما تضمن البلاغ أن الراقصة تعمل بدون تصاريح أو تراخيص من الجهات القانونية اللازمة لذلك.

وأضاف البلاغ، أن الراقصة لا تحمل رخصة عمل فى مصر ولا رخصة مصنفات وأيضا تعمل بدون تصريح من نقابتى المهن الموسيقية والتمثيلية.

من جهتها قامت شرطة السياحة والأثار، بإلغاء حفلة الراقصة الذى كان من المقرر اقامته بعد التأكد من صحة الأوراق المقدمة من المبلغ

الجدير بالذكر أن شرطة السياحة والأثار، قامت ايضا بإلغاء حفلة الراقصة صافيناز أمس الأول الذى كان من المقرر اقامته فى أحد فنادق شرم الشيخ بزعم إحيائها حفل لتنشيط السياحة بشرم الشيخ، وهو ما وضع الراقصة فى مأزق وادعت أنها تعرضت لكسر فى "ركبتها" ولا تستطيع الرقص.

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مصر 365

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