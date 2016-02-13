أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حازم إمام: كان لدى رغبة فى ممارسة العمل الفنى مع شخصية نظيفة مثل ميدو

Google+ Print
حازم إمام: كان لدى رغبة فى ممارسة العمل الفنى مع شخصية نظيفة مثل ميدو حازم إمام: كان لدى رغبة فى ممارسة العمل الفنى مع شخصية نظيفة مثل ميدو
أعرب حازم إمام رئيس جهاز الكرة السابق بنادى الزمالك، عن سعادته بالتجربة التى خاضها بالقلعة البيضاء، قائلاً: "أقسم بالله قضيت 37 يوماً من أفضل لحظات حياتى".

وأضاف حازم، أن المنطق كان ينبض بعدم الموافقة على تولى رئاسة جهاز الكرة بالزمالك فى الوقت الحالى، لافتاً إلى أنه عندما أجرى استفتاء حول الأمر جاءت النسبة الرافضة 99,9%، قائلاً: "محدش يقدر يرفض نداء الزمالك، خاصة فى وقت الشدة، وكان عندى رغبة ملحة فى ممارسة العمل الفنى، خاصة مع شخصية نظيفة مثل ميدو".

تابع الثعلب الصغير،"قضيت 37 يوم فى الزمالك وأقسم بالله سعيد بهم جدا، ورد فعل الناس فوق ما كنت اتخيل واتصور، وزعلى كان بسبب الخسارة من الأهلى وليس من الرحيل".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365