حازم إمام: كان لدى رغبة فى ممارسة العمل الفنى مع شخصية نظيفة مثل ميدو

أعرب حازم إمام رئيس جهاز الكرة السابق بنادى الزمالك، عن سعادته بالتجربة التى خاضها بالقلعة البيضاء، قائلاً: "أقسم بالله قضيت 37 يوماً من أفضل لحظات حياتى".

وأضاف حازم، أن المنطق كان ينبض بعدم الموافقة على تولى رئاسة جهاز الكرة بالزمالك فى الوقت الحالى، لافتاً إلى أنه عندما أجرى استفتاء حول الأمر جاءت النسبة الرافضة 99,9%، قائلاً: "محدش يقدر يرفض نداء الزمالك، خاصة فى وقت الشدة، وكان عندى رغبة ملحة فى ممارسة العمل الفنى، خاصة مع شخصية نظيفة مثل ميدو".

تابع الثعلب الصغير،"قضيت 37 يوم فى الزمالك وأقسم بالله سعيد بهم جدا، ورد فعل الناس فوق ما كنت اتخيل واتصور، وزعلى كان بسبب الخسارة من الأهلى وليس من الرحيل".