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حظك اليوم برج العقرب السبت 13/ 2/2016

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حظك اليوم برج العقرب السبت 13/ 2/2016 حظك اليوم برج العقرب السبت 13/ 2/2016

على الصعيد المهني:


>اهتمامك بالتفاصيل والدقة فى عملك سوف تكون عامل فى جذب انتباه رؤسائك إليك، يمكنك أن تستغل هذا الموقف بطريقة فعالة من الممكن أن تفتح لك الباب لمزيد من الفرص فى حياتك المهنية.

على الصعيد العاطفى:


>اليوم سوف تشعر بالاستقرار بعد فترة طويلة من توتر علاقتك مع الشريك، وتتاح لكم الفرصة لقضاء أوقات هادئة ومميزة معًا، عليك نسيان مشاكل الماضى وبدأ مرحلة جديدة.

برج العقرب على الصعيد الصحي:


>روتين الحياة اليومى جعلك تهمل صحتك لأوقات طويلة، هذا هو الوقت المناسب لاستعادة نشاطك وقوتك والتقليل من الإجهاد حتى لا يؤثر ذلك بالسلب عليك فى المستقبل.
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>توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>عانيت لفترة طويلة من حياة باهتة ومملة، عليك المحاولة من أجل إدخال روح المغامرة إلى حياتك قليلا ربما من خلال قضاء عطلة مميزة أو التقديم على بعثة خارجية، تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ربما تستخدم ذلك فى إقناع بعض المعارضين بوجة نظرك.

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مصر 365

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