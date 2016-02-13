حظك اليوم برج العقرب السبت 13/ 2/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج العقرب على الصعيد الصحي:



>توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>اهتمامك بالتفاصيل والدقة فى عملك سوف تكون عامل فى جذب انتباه رؤسائك إليك، يمكنك أن تستغل هذا الموقف بطريقة فعالة من الممكن أن تفتح لك الباب لمزيد من الفرص فى حياتك المهنية.>اليوم سوف تشعر بالاستقرار بعد فترة طويلة من توتر علاقتك مع الشريك، وتتاح لكم الفرصة لقضاء أوقات هادئة ومميزة معًا، عليك نسيان مشاكل الماضى وبدأ مرحلة جديدة.>روتين الحياة اليومى جعلك تهمل صحتك لأوقات طويلة، هذا هو الوقت المناسب لاستعادة نشاطك وقوتك والتقليل من الإجهاد حتى لا يؤثر ذلك بالسلب عليك فى المستقبل.>عانيت لفترة طويلة من حياة باهتة ومملة، عليك المحاولة من أجل إدخال روح المغامرة إلى حياتك قليلا ربما من خلال قضاء عطلة مميزة أو التقديم على بعثة خارجية، تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ربما تستخدم ذلك فى إقناع بعض المعارضين بوجة نظرك.