حظك اليوم برج الجدى السبت 13 فبراير

برج الجدى على الصعيد المهنى..

>يحاول مواليد برج الجدى أثبات لكل من حولهم أنهم على صواب ، وهذا يجعلهم يبذلون كثير من الوقت للوصول إلى هذا الهدف ، عليهم فى الفترة القادمة أن ينظرو إلى المكاسب التى سيجنونها من صبرهم على المشاكل التى يتعرضون إليها فى محيط العمل. برج الجدى على الصعيد العاطفى..

>لا تتراجع عن قرار مع الحبيب فهذا القرار سوف يكون حجر الزاوية فى العلاقة ، وهو الذى سيثبت من منكم يحب الأخر أكثر ، لا تضحى من أجل الحبيب فقد أخذ على انك من تعطى حتى تسير مركب الحياة ، يجب أن يكون لك دور وموقف كبيرة حتى يراعى الحبيب متطلباتك. على الصعيد الصحى..

>تسعى إلى لملمة الأخبار فى مجال المرض الذى ألم بك مؤخرا كن مدرك أنك من أهملت من البداية ثم بدأت تعترف بوجود المرض وهذا من الأمور السيئة فى شخصيتك ، لا تحاول أن تتغافل عن الأسباب واستفسر من الطبيب عن كل ماله علاقة بحياتك وبالمرض. توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>تتوقع لك الأبراج انفراجه من المشاكل التى تعرضت لها مؤخرا والتى تحاول أن تخرج منها بأقل المشاكل، كن إنسان مسئول عن المحيطين بك فى العمل أو المنزل فأنت لديك قدرة على التغلب على المشاكل ودعم الأسرة، ستستمع إلى اخبار سعيدة هذا اليوم تغير من نفسيتك.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365