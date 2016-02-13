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بالصور.. أكوام القمامة والمخلفات الصلبة تملئ مصرف قرية تلبنت بالمنوفية

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حالة من الغضب تخيم على أهالى قرية تلبنت التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك بسبب تراكم أكوام القمامة والمخلفات الصلبة بمصرف يتواجد داخل القرية وبجواره الوحدة الصحية ومدرستين الأمر الذى يؤدى إلى انتشار الامراض والاوبئة بالقرية خاصة ان المصرف يستقبل مياة الصرف الصحى بالقرية.

يقول المهندس محمود الكفراوى من اهالى القرية ارسلنا العديد من الشكاوى إلى المسؤلين فى جميع الجهات الحكومية المسؤلة عن تلك الكارثة والتى قد تعرض حياة المواطنين للاصابة بالامراض وخاصة مسؤلى الرى ولكن دون جدوى او استجابة حتى الان.

ويضيف الكفراوى ان المصرف امامه الوحدة الصحية بالقرية ومدرستين الاولى المدرسة الاعدادية بالقرية والاخرى التعليم الاساس وقد يتعرض الاطفال داخل الفصول إلى الرائحة الكريهة وهذا يتسبب فى انتشار الامراض بالاضاقة إلى انتشار الاوبئة مثل الناموس والباعوض والذى ينقل الامراض خاصة ان الدولة تاخذ جميع احتياطاتها لعدم انتشار الامراض عبر الحشرات وخاصة مرض زيكا والتى تقوم محافظات الجمهورية بعمل طوارئ من اجله.

وطالب الكفراوى المسؤلين بتغطية المصرف بحوالى ٥٠٠ متر فقط لحماية ابنائنا من انتشار الامراض وللروائح الكريهة والتى يتسبب فيها تلك المصرف.

واوضح الكفراوى اننا اخذنا من عدة شهور تصديق بتغطية المصرف ولكن المسؤلين يتقاعسون فى تنفيذة حتى الان وفى النهاية قال احد المسؤلين القرار لاغي.

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