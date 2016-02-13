للنحافة والأنيميا.. اشرب حلبة باللبن أو العسل الأسود لزيادة وزنك

لمواجهة النحافة والأنيميا ينصح الأطباء بتناول بعض الأطعمة والمشروبات، التى تحوى فوائد صحية وسعرات حرارية عالية تساهم فى زيادة الوزن.

فوائد تناول الحلبة لزيادة الوزن

>ويقول الدكتور أحمد طايع استشارى الجهاز الهضمى والتغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن الحلبة من الأعشاب الصحية والمفيدة للصحة بشكل عام لاحتوائها على قدر كبير من الفسفور والفيتامينات خاصة فيتامينى ب، ج.

ويوضح استشارى التغذية العلاجية، أن إدراج الحلبة ضمن البرنامج الغذائى لمن يرغبون فى زيادة الوزن يرجع لدورها فى فتح الشهية، ومن ثمَّ الشعور بالجوع وتناول الأطعمة بكثرة، ما يمد الجسم بسعرات حرارية مرتفعة.

ويضيف د. أحمد: تتعدد طرق تناول الحلبة منها على كمية وافية منها وتصفيتها من الحب وإضافة إليها قدر كافى من اللبن كامل الدسم أو العسل الأبيض أو الأسود وعلى الإنسان تناول هذا المشروب يوميًا.

ويؤكد استشارى التغذية العلاجية، أن تناول الحلبة المضاف إليها العسل أسود مهم جدًا لعلاج الأنيميا، حيث يعوض هذا المشروب نقص الحديد فى الجسم.