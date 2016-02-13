فرقة الاسماعيلية للفنون الشعبية تشارك في مهرجان أسوان الدولي

تشارك فرقة الاسماعيلية للفنون الشعبية التابعة لفرع ثقافة الاسماعيلية، في مهرجان أسوان الرابع للفنون الشعبية والمُقام بمناسبة تعامد الشمس علي تمثال رمسيس، حيث تقدم مجموعة من عروضها الفنية المتميزة منها "الصيادين، الصعيدي، التنورة ، البدوية" وغيرها من العروض بقيادة الفنان ماهر كمال وذلك بمحافظة أسوان خلال الفترة من 23 الى 15 فبراير الجاري.

والجدير بالذكر بان آخر مشاركات الفرقة الدولية احتفالات الأكاديمية المصرية للفنون بروما بمناسبة افتتاح المجري الملاحي لقناة السويس الجديدة وأيضا حفل افتتاح قناة السويس بمسقط بدولة عمان .

وتأسست فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية في عام 1995 بقصر ثقافة الاسماعيلية ومثلت مصر في العديد من المهرجانات العالمية وتتكون الفرقة من 45 راقصا وراقصة والفرقة تقدم رقصات مستوحاة من بيئة منطقة القناة.

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