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بالفيديو.. هجوم ساحق من ميدو لـ"مرتضى منصور" مع سيف زاهر: "هعلمك أزاى تحترم الناس"

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بالفيديو.. هجوم ساحق من ميدو لـ"مرتضى منصور" مع سيف زاهر: "هعلمك أزاى تحترم الناس" بالفيديو.. هجوم ساحق من ميدو لـ"مرتضى منصور" مع سيف زاهر: "هعلمك أزاى تحترم الناس"
وجه أحمد حسام ميدو المدير الفنى السابق لنادى الزمالك، رسالة لمرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، عقب إقالته وحازم إمام من قيادة الفريق، قائلاً: "مش ميدو وحازم امام اللى يتم إقالتهم على الهواء، و يا مرتضى يا منصور أنا هعلمك ازاى تحترم الناس، ورحيلنا بهذه الطريقة من الزمالك لن يمر عليك وعلى أولادك مرور الكرام".

وهدد ميدو، خلال تصريحاته لبرنامج "الكورة مع الحياة" مع سيف زاهر، أنه سيفضح جميع الأمور التى تحدث داخل القلعة البيضاء، فى الوقت المناسب.

وقال رئيس الزمالك كان يتدخل بشكل مباشر فى العمل الفنى، وكنا شغالين والسكينة فوق رقبتنا.

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مصر 365

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