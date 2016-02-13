14 عملية تسليك للشرايين الطرفية بالمجان بمستشفى بورسعيد العام‎

أكد الدكتور شريف أبو جندى استشارى القلب ومدير مستشفى بورسعيد العام بأنه تم إجراء 14 عملية تسليك للشرايين الطرفية لإنقاذ المرضى من البتر وبالمجان لغير القادرين دون أن يتحملوا أية أعباء مادية .

ولفت أبو جندى أن وحدة جراحة الأوعية الدموية تعتبر أول وحدة بمستشفى حكومى وتجرى العمليات بها بالمجان لغير المنتفعين بالتأمين الصحى من خلال الدكتور أحمد شرف إستشارى جراحة الأوعية الدموية وأن تكلفة الجراحة للقادرين تتراوح من 30 ل 35 ألف جنيه .

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