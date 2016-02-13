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بالصور.. بنات "القناة" يفزن على "حلوان" فى خماسى القدم بأسبوع شباب الجامعات

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بالصور.. بنات "القناة" يفزن على "حلوان" فى خماسى القدم بأسبوع شباب الجامعات بالصور.. بنات "القناة" يفزن على "حلوان" فى خماسى القدم بأسبوع شباب الجامعات
فازت طالبات فريق خماسى القدم بجامعة القناة على فريق حلوان بهدف مقابل لا شىء بينما خسر فريق كرة الطائرة الشاطئية أمام نظيره جامعة الزقازيق ½ وذلك فى إطار مسابقات فعاليات أسبوع شباب المدن الجامعية الرابع بكفر الشيخ.

وكانت المسابقات انطلقت صباح أمس الخميس تحت شعار بلد الأمن والأمان والذى تستضيفه جامعة كفر الشيخ وافتتحه الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ ومحافظ كفرالشيخ والدكتور صبحى حسانين رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات.

وحضرة من جامعة قناة السويس الدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبد الرؤوف مصطفى عميد كلية الحاسبات المشرف على المدن الجامعية، وفى المباراة الأولى فى خماسى كرة القدم تألق فريق جامعة القناة وفاز على فريق جامعة جنوب الوادى بهدفين مقابل لا شىء.

فرق الخماسى (1)

فرق الخماسى (2)

فرق الخماسى (3)

فرق الخماسى (4)

فرق الخماسى (5)
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