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بالصور.. محافظة الإسكندرية تواصل أعمال رصف الطرق و ترميم "المطبات"

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بالصور.. محافظة الإسكندرية تواصل أعمال رصف الطرق و ترميم "المطبات" بالصور.. محافظة الإسكندرية تواصل أعمال رصف الطرق و ترميم "المطبات"
قامت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسكندرية، مساء اليوم، برصف طريق الترام بمحطة الشبان المسلمين بالتقاطع مع شارع قناة السويس بمنطقة الشاطبى، وذلك فى إطار تكليفات المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية لمديرية الطرق والنقل بتكثيف أعمال ترميم الحفر والمطبات بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية بالإسكندرية ، بالإضافة إلى رفع كفاءة المزلقانات على شريط "الترام".

و اكدت المحافظة أن هذا يأتى فى إطار حرصها على رفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بالثغر ورفع كفاءة "الترام"، والذى يعد من أهم وسائل النقل والمواصلات بالإسكندرية.

ترميم-المطبات-فى-الاسكندريه--(1)

ترميم-المطبات-فى-الاسكندريه--(2)

ترميم-المطبات-فى-الاسكندريه--(3)

ترميم-المطبات-فى-الاسكندريه--(4)
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