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ضبط ليبى تلاعب ببيانات تصريح تسيير سيارة بمطروح

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ضبط ليبى تلاعب ببيانات تصريح تسيير سيارة بمطروح ضبط ليبى تلاعب ببيانات تصريح تسيير سيارة بمطروح
تمكن ضباط إدارة مرور مطروح والقوة المرافقة، أثناء قيامهم بعمل حملة مرورية بشارع شكرى القوتلى بمدينة مرسى مطروح، من ضبط مواطن ليبي لتلاعبه بتغيير ببيانات وتواريخ تصريح تسيير سيارة ليبية دخلت البلاد عن طريق جمرك السلوم.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً مساء الجمعة، بتمكن ضباط المرور من استيقاف السيارة رقم 30861 – 14 جمرك السلوم، قيادة "عبد الفتاح م س"- مواليد 1954 ليبي الجنسية- وبفحص تراخيص السيارة، تبين أنها ماركة تويوتا لاند كروزر موديل 2013، شاسيه رقم 4043030 موتور رقم 346400، تاريخ دخول السيارة 14نوفمبر 2015 وتاريخ انتهاء التسيير فى 13يناير 2016 وتبين وجود تلاعب بتاريخ انتهاء التسيير ليصبح 13فبراير 2016.

وبسؤال قائد السيارة أيد ما جاء بمضمون الفحص وتم التحفظ على السيارة وقائدها تحت تصرف النيابة العامة وكلفت إدارة البحث بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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مصر 365

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