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بالصور.. أمن مطروح يضبط عاطل يقود سيارة مسروقة من البحيرة العام الماضى

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بالصور.. أمن مطروح يضبط عاطل يقود سيارة مسروقة من البحيرة العام الماضى بالصور.. أمن مطروح يضبط عاطل يقود سيارة مسروقة من البحيرة العام الماضى
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح، المعينين خدمة بالقول الأمنى لتأمين الطريق الساحلى، من ضبط عاطل يقود سيارة مسروقة من البحيرة العام الماضى.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً بضبط سيارة بدون لوحات معدنية، ماركة هيونداى، سماوى اللون، قيادة "خالد ع ح ر"- مواليد 1994، عاطل مقيم شارع السنترال بمدينة الضبعه، ولا يحمل أية تراخيص.

برفع بصمتى الشاسيه والموتور للسيارة المضبوطة، تبين أنها موديل 2008 وتحمل شاسيه رقم 183200 وموتور رقم 180254 ومنصرف لها اللوحات المعدنية رقم 23067 ملاكى البحيرة، ومبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 10699/2015 جنح قسم كفر الدوار، بأمن البحيرة بتاريخ 7 أكتوبر 2015 عن بلاغ محمود محمد محمود إبراهيم.

بسؤال قائد السيارة عن أوراق تراخيص السيارة، أكد أنه قام بشرائها بثمن بخس، من شخص يدعى حماده، مقيم بكوم الحنش فى كفر الدوار، واعترف بأنه يعلم أنها مسروقة.

تم التحفظ على السيارة وقائدها تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة.

المتهم (1)

المتهم (2)
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