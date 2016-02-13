"المقاولون العرب": الشركة تنفذ 6 أنفاق بمحور القناة بتكلفة 30 مليار جنيه

كشف المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ ميناء شرق التفريعة بطول كيلو متر خلال عام.

وأضاف المهندس محسن صلاح، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الشركة تنفذ 6 أنفاق بمحور قناة السويس بتكلفة 30 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من هذه الانفاق خلال عامين ونصف.

وأكد أن جذب الاستثمارات لمحور قناة السويس، يتطلب توفير الموانئ اللازمة، وسهولة النقل والتنقل من الشرق للغرب ،وذلك من خلال هذه الأنفاق ، مشيرا إلى أن الشركة تنفذ 300 بئر مياه بمشروع المليون ونصف فدان، لافتا إلى أن الشركة لديها ماكينات حفر تصل لـ1000 متر.

وأشار إلى أن الشركة تعمل فى 27 دولة عربية وأفريقية، وحجم الأعمال يصل حاليا لـ5 مليارات دولار، لافتا إلى أن الشركة تنفذ مشروعات بدولة أثيوبيا بقيمة 180 مليون دولار، مؤكدا أن الشركة لن تشارك فى تنفيذ سد النهضة حتى لو طلب منها ذلك.

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