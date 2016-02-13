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ملك الأردن وبايدن يبحثان هاتفيا تطورات المنطقة وجهود الحرب على الإرهاب

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ملك الأردن وبايدن يبحثان هاتفيا تطورات المنطقة وجهود الحرب على الإرهاب ملك الأردن وبايدن يبحثان هاتفيا تطورات المنطقة وجهود الحرب على الإرهاب
تلقى العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى اتصالا هاتفيا اليوم الجمعة من نائب الرئيس الأميركى جو بايدن ، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) التى أوردت النبأ مساء اليوم بأن الاتصال تناول كذلك الجهود الإقليمية والدولية فى الحرب على الإرهاب ، ومستجدات الأزمة السورية.
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