ملك الأردن وبايدن يبحثان هاتفيا تطورات المنطقة وجهود الحرب على الإرهاب

تلقى العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى اتصالا هاتفيا اليوم الجمعة من نائب الرئيس الأميركى جو بايدن ، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) التى أوردت النبأ مساء اليوم بأن الاتصال تناول كذلك الجهود الإقليمية والدولية فى الحرب على الإرهاب ، ومستجدات الأزمة السورية.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) التى أوردت النبأ مساء اليوم بأن الاتصال تناول كذلك الجهود الإقليمية والدولية فى الحرب على الإرهاب ، ومستجدات الأزمة السورية.
>