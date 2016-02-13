ملك الأردن وبايدن يبحثان هاتفيا تطورات المنطقة وجهود الحرب على الإرهاب

تلقى العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى اتصالا هاتفيا اليوم الجمعة من نائب الرئيس الأميركى جو بايدن ، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) التى أوردت النبأ مساء اليوم بأن الاتصال تناول كذلك الجهود الإقليمية والدولية فى الحرب على الإرهاب ، ومستجدات الأزمة السورية.

>