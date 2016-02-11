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نشرة «ONA» للفضائيات| أسامة منير ضيفًا على الحياة.. ميرنا وليد مذيعة لأول مرة.. هيفاء «وش السعد» على MBC مصر

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نشرة ONA للفضائيات

نشرة ONA للفضائيات

 

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة ONA، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

يستضيف الفنان محمد سعد باولي حلقات برنامجه المسرحي الكوميدي “وش السعد” النجمه هيفاء وهبي ،وتُشاركه التمثيل والغناء،وذلك فى التاسعه ونصف مساء غدا الجمعه 12فبراير على قناة “mbc”..للمزيد

هيفاء وهبي في برنامج وش السعد

 

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، المذيع اللامع أسامة منير، وهالة عُمر، خبيرة الأبراج والفلك، في احتفالية خاصة بمناسبة “عيد الحب”، في برنامج “بوضوح”..للمزيد

المذيع أسامة منير

المذيع أسامة منير

 

تعاقدت الفنانة ميرنا وليد على تقديم أول برنامج تلفزيوني لها كإعلامية على شاشة قناتي الحدث اليوم في برنامج بعنوان “ضي القمر”. .المزيد 

ميرنا وليد

ميرنا وليد

 

يعرض محمد نشأت مقدم برنامج” أنا ” الليلة  في الفقرة الأولى اسكتش درامي لأول مرة في وبعد انتهاء الاسكتش يستضيف الإعلامي محمد نشأت صناعه الذي اشترك معهم في التمثيل ليتحاور معهم عن الفكرة التي تم تقديمها..المزيد

 

 

لتدعيم السياحة في كل بقاع المحروسة، تقوم القنوات الإقليمية بعمل بث مشترك لقنوات القطاع (القاهرة ، القنال ، الإسكندرية ، الدلتا ، الصعيد ،طيبة) مع القناة الفضائية المصرية وقناة النيل الثقافية لنقل فعاليات احتفالية تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل..المزيد

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