جمهور مريم حسين يكشف سر كبر مؤخرتها!

بعد فترة من نشرها صورها في جلسة تدليك خاصة، ظهر فيها حجم مؤخرتها الكبيرة، نشر موقع " سيدتي نت " خبر تساءلنا به عن العملية التي أجرتها مريم حسين لتكبير مؤخرتها، فنفت الحدث، وأكدت أن هذه الصورة هي لصاحبتها البرازيليّة

هل أجرت مريم حسين عملية تكبير لمؤخرتها؟

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ومنذ تلك الفترة وحتى اليوم، ونحن في ترقّب مستمر لمعرفة أخبار النجمات وغيرهن من شهيرات عالم الموضة والجمال، فلاحظنا ما يلي :

- إصرار مريم على لفت الأنظار بطريقة التقاط الصور

- حبّ مريم لالتقاط الصور الخلفية التي تبرز حجم مؤخرتها

- رغبتها في فتح مواضيع عن شكل جسمها.

ومن خلال متابعاتنا المتواصلة، اكتشفنا أنّ مريم حسين لم تجرِ عملية تكبير لمؤخرتها، بل ترتدي السروال الداخلي الذي يبرز حجم المؤخرة؛ وهذا ما كشفه جمهورها في التعليقات على الصورة، حيث كشف فستانها عن سروالها الداخلي الرقيق .

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