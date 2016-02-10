الهدية المثالية لعيد الحب من جيجر- لوكولتر

يُقدم يوم فالانتاين هذا العام فرصةً مثاليةً للاختيار بين مجموعتين من أكثر مجموعات صانع الساعات السويسري جيجر- لوكولتر رومانسيةً، فكلتاهما "راندي - فو" و "ريفيرسو" تضفيان على المناسبة لمسة مبهجة من الحميمية و الأناقة، و تستحضر رغبات المرأة النابعة من القلب إلى الحياة، و ذلك من خلال المزج الفريد الذي تتمتعان به بين الفخامة و الأداء و الأسلوب. إنها بمثابة عبارة "أنا أحبك" المثالية - باللغة الانجليزية "I Love You" - في عرضٍ على المعصم، إنها بحق هدية ملهمة و تسكن في الذاكرة، تصريحٌ من شغف لكي يراه العالم....

تضمنت مجموعة ريفيرسو من جيجر- لوكولتر في يوم فالانتاين لهذه السنة كل من الموديلات "غراند ريفيرسو ليدي ألترا- ثين" بالفولاذ المقاوم للصدأ، و "ريفيرسو دويتو ليدي 844 أور" بالذهب الوردي عيار 18 قيراط، و "ريفيرسو دويتو كلاسيك سِت" أيضاً بالذهب الوردي عيار 18 قيراط. كما هو الحال مع كل ساعة من ريفيرسو الأسطورية، تقدم هذه الساعات الرائعة المتميزة بأسلوب الفن الزخرفي - آرت ديكو - الفرصة لإضفاء الطابع الشخصي و اللمسة الفريدة من خلال الترصيع بالأحجار الكريمة أو النقش، و الخيارات لاحدود لها عندما يكون الأمر إضفاء الطابع الشخصي على الساعة ريفيرسو... فالمساحة التي تتيحها يمكن استخدامها لعرض صورةٍ شخصية، رقم خاص، رسم أو الأحرف الأولى من الاسم. و عندما يقع الاختيارـ تتحول ريفيرسو إلى قماش التطريز حيث يتم تدوين ذكرى لها وقعٌ خاص إلى الأبد، و تُخلَق رابطةٌ رائعة كبيرة مع الشخص الذي يرتديها في كل يوم.

و في النهاية تتكلم أبدية ساعة ريفيرسو كلاسيك مع القلب بشكلها المثالي و وظيفتها، ألقها الرصين الرزين، و كنوزها الرائعة المخبأة. و علاوة على كل شيئ، تطلق ريفيرسو نداءً مغوياً إلى أولئك الذين يُثمنون استقلاليتهم مع التعبير البليغ عن الأسلوب الواثق.

تختزل مجموعة "راندي - فو" فيها كل ما هو جميل فيما يتعلق بالصناعة الأصيلة للساعات، فهي تعرض من خلال خيالاتها و ظلالها الأنثوية أكثر السمات و الصفات رغبةً و طلباً في الساعة النسائية - ماساتٌ متلألئة، شكلٌ دائري أنيق مع وجهٍ متناغم. ذلك هو الترتيب المثالي للحركة الميكانيكية. يحمل السوار الجلدي المبتكر و المسجل كاختراع جيباً داخلياً حيث يمكن وضع الرسالة السريّة، إنه المكان المثالي لملاحظة مكتوبة باليد، كلمات خاصة بيوم فالانتاين .. ربما؟...

راندي - فو... هي المكان الذي يلتقي فيه التألق التقني بالحِرَفية الفنية الساحرة، و كلاهما شريك نظير للآخر ليقدما معاً أجمل معالم الوقت. يعرض الديكور المُضفر مؤشر نهار/ ليل في تجسيدٍ لتقاليد صناعة الساعات الراقية، و تستعرض الحركة الأوتوماتيكية التي تم تطويرها في ورشات جيجر- لوكولتر، على أفضل وجه. يمضي الوقت متحركاً نحو الأمام و كل لحظةٍ فيه يغمره الضياء من الطوق المرصع بالماس. ليوم فالانتاين، تقدم مجموعة راندي - فو خيار "راندي - فو نايت آند داي / ليل و نهار" بالذهب الأبيض عيار 18 قيراط و ساعة "راندي - فو مون/ القمر".

تتوفر مجموعتا ريفيرسو و راندي - فو في بوتيكات جيجر- لوكولتر في جميع أنحاء العالم، و تشكلان مصدراً مثالياً لهدية خاصة لشخصٍ مميز في يوم فالانتاين..