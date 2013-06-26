أخبار عاجلة

الأخبار - تواصل فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور -
شكسبير يكتب التاريخ مع ليستر.. وسان جيرمان محتكر الألقاب في فرنسا -
الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب -
الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين -
«تامر حسني بيفكرني بنفسي» و«انضربت مرتين».. أبرز 10 تصريحات لمحمد فؤاد -
العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط -
‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة -
بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

اسطفانوس: لن يوجد أسمنت إلا باستخدام الفحم والمخلفات الصلبة كوقود

Google+ Print
اسطفانوس: لن يوجد أسمنت إلا باستخدام الفحم والمخلفات الصلبة كوقود اسطفانوس: لن يوجد أسمنت إلا باستخدام الفحم والمخلفات الصلبة كوقود

قال المهندس مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة مصانع الأسمنت باتحاد الغرف الصناعية، إن مصانع الأسمنت تعانى من نقص كبير فى الوقود (ديزل أو غاز طبيعى)، مما أثر على إنتاجها بشكل بالغ وتوقف بعض مصانعها، ولذا فلابد من إصدار التشريعات القانونية والبيئية اللازمة وفى أسرع وقت للاستيراد وتعميم عمليات تداول الفحم كوقود بديل لمصانع الأسمنت وتوفير الموانئ وخطوط النقل اللازمة لعمليات الاستيراد.

وأشار اسطفانوس إلى أن صناعة الأسمنت تعانى من عدم وجود قرارات مناسبة فى الوقت المناسب مما أدى إلى فقد صناعة الأسمنت 25% من طاقتها، لافتا إلى وجود بدائل للطاقة التقليدية حاليا ولو كانت قد كاشفت رجال الأعمال حول الوضع الحالى للطاقة وكان التناول فى وقت مبكر ماكانت عانت الصناعة حاليا.

وانتقد اسطفانوس موقف الحكومة والتى لازالت تبحث عن منظومة للاستخدام الفحم والمخلفات الصلبة فى صناعة الأسمنت، لافتا إلى أنه لن يوجد أسمنت بل فحم، خاصة وأن المعروض الحالى من الغاز لا يكفى وأن محطات الكهرباء تستحوذ عليه بالكامل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات