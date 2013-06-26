اسطفانوس: لن يوجد أسمنت إلا باستخدام الفحم والمخلفات الصلبة كوقود

قال المهندس مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة مصانع الأسمنت باتحاد الغرف الصناعية، إن مصانع الأسمنت تعانى من نقص كبير فى الوقود (ديزل أو غاز طبيعى)، مما أثر على إنتاجها بشكل بالغ وتوقف بعض مصانعها، ولذا فلابد من إصدار التشريعات القانونية والبيئية اللازمة وفى أسرع وقت للاستيراد وتعميم عمليات تداول الفحم كوقود بديل لمصانع الأسمنت وتوفير الموانئ وخطوط النقل اللازمة لعمليات الاستيراد.

وأشار اسطفانوس إلى أن صناعة الأسمنت تعانى من عدم وجود قرارات مناسبة فى الوقت المناسب مما أدى إلى فقد صناعة الأسمنت 25% من طاقتها، لافتا إلى وجود بدائل للطاقة التقليدية حاليا ولو كانت الحكومة قد كاشفت رجال الأعمال حول الوضع الحالى للطاقة وكان التناول فى وقت مبكر ماكانت عانت الصناعة حاليا.

وانتقد اسطفانوس موقف الحكومة والتى لازالت تبحث عن منظومة للاستخدام الفحم والمخلفات الصلبة فى صناعة الأسمنت، لافتا إلى أنه لن يوجد أسمنت بل فحم، خاصة وأن المعروض الحالى من الغاز لا يكفى وأن محطات الكهرباء تستحوذ عليه بالكامل.