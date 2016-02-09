اسرائيل تغلق قرية فلسطينية بعد طعن مستوطن

أعلن الجيش الاسرائيلى الثلاثاء اغلاق قرية نحالين فى الضفة الغربية المحتلة اثناء عملية بحث عن شخص طعن رجلا يهوديا من مستوطنة قريبة من القرية.

وقالت المتحدثة باسم الجيش انه لن يسمح سوى "للحالات الانسانية" بالخروج أو الدخول إلى القرية الواقعة جنوب غرب مدينة بيت لحم، والقريبة من مستوطنة نيفى دانييل.

وطعن شاب فى العشرينات من عمره اثناء ممارسته رياضة الجري.

ونقل من مستوطنة نيفى دانييل إلى المستشفى وهو فى حالة متوسطة جراء اصابته بجروح فى الجزء العلوى من جسده.

وقال الجيش انه يبحث عن منفذ الطعن فى المنطقة، الا انه لا يستطيع تحديد طبيعة الهجوم.

ويشبه هذا الحادث الهجمات التى ينفذها فلسطينيون منذ اربعة اشهر وتستهدف قوات الامن والمدنيين اليهود فى الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة واسرائيل.

وادت موجة العنف التى اندلعت فى اكتوبر إلى مقتل 165 فلسطينيا و26 اسرائيليا واميركى واريترى وسوداني.

ومستوطنة نيفى دانييل هى جزء من كتلة عتصيون الاستيطانية.

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