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إصابة وكيل نيابة وعامل فى حادث تصادم بالمنيا

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إصابة وكيل نيابة وعامل فى حادث تصادم بالمنيا إصابة وكيل نيابة وعامل فى حادث تصادم بالمنيا
أصيب وكيل نيابة وعامل فى حادث تصادم أعلى كوبرى الشيخ فضل ببنى مزار بالمنيا، حيث فوجئ وكيل النيابة باصطدام سيارة مجهولة به من الخلف مما أدي إلي اختلال عجلة القيادة بيده واصطدامه بدراجة بخارية "تروسكل" بدون لوحات معدنية يقودها "أحمد سيد " عامل، 25 سنه ما أدى إلى إصابة العامل باشتباه كسر بالفخذ الأيسر واشتباه نزيف بالبطن.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير امن المنيا إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس المباحث الجنائية يفيد أنه أثناء سير السيارة رقم 32666 ملاكى المنيا قيادة "إسلام عاطف " 26 سنه وكيل نيابة مركز الوسطى ببنى سويف ومقيم مطاى مصاب باشتباه كسر بالركبة اليمني أعلى كوبرى الشيخ فضل ناحية قرية العصيات دائرة المركز متجه من شرق إلى غرب، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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