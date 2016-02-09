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ضبط 10 كيلو جرامات لحوم منتهية الصلاحية بمطعم فى قنا

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ضبط 10 كيلو جرامات لحوم منتهية الصلاحية بمطعم فى قنا ضبط 10 كيلو جرامات لحوم منتهية الصلاحية بمطعم فى قنا
تمكنت وحدة مباحث بمديرية أمن قنا برئاسة العقيد حازم القاضى، اليوم الثلاثاء، من ضبط لحوم وكبدة منتهية الصلاحية داخل مطعم بمركز قفط.

حيث تلقى اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا إخطارًا يفيد بتمكن قوة أمنية ضمت الرائد خالد عبد الناصر بالتنسيق وأحمد خالد بالرقابة التموينية بقنا من ضبط 8 كيلو جرامات من اللحوم و2 كيلو جرام من الكبدة منتهية الصلاحية داخل مطعم ملك "أشرف.م.ح" 43 سنة بمركز قفط، وتحرر المحضر رقم 1001 جنح مركز قفط لسنة 2016، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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مصر 365

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