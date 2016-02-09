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وفد من نادى قضايا الدولة يلتقى محافظ أسيوط لتخصيص أرض لـ"استراحات"

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وفد من نادى قضايا الدولة يلتقى محافظ أسيوط لتخصيص أرض لـ"استراحات" وفد من نادى قضايا الدولة يلتقى محافظ أسيوط لتخصيص أرض لـ"استراحات"
التقى وفد من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار خالد زين الدين محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقى عطية، لبحث توفير قطع أراض لإقامة ناد اجتماعى فرعى بالمحافظة مع توفير استراحات تمكنهم من أداء عملهم.

وقال المستشار أمين عبد الرحيم سكرتير عام النادى: إن محافظ أسيوط استقبل وفد الهيئة بمقر المحافظة والذى ضم كلا من المستشار عاطف منصور وأحمد خلف، مؤكدا أن المحافظ وعد بتوفير قطعة أرض لإقامة ناد اجتماعى فرعى مع توفير الاستراحات اللازمة لتمكين أعضاء الهيئة من أداء عملهم فى الحفاظ على المال العام.

وأضاف أن تلك الزيارة تأتى من ضمن سلسلة زيارات لكافة المحافظين لبحث مشكلات أعضاء الهيئة وتوفير نوادى فرعية بجميع المحافظات بالإضافة إلى الاستراحات.

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