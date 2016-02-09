"اليوم السابع" ينشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية بنسبة نجاح 72.38 %

ينشر اليوم السابع نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية بعد اعتمادها من اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، بنسبة نجاح 72.38 %.

وأكدت فريدة مجاهد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن المديرية انتهت من تصحيح ومراجعة نتيجة الشهادة الإعدادية، وتم اعتمادها رسميا من محافظ الغربية وسيتم إعلانها فى المدارس مباشرة، مضيفة أنه لا يوجد نجاح ورسوب فى التيرم الأول ، والنتيجة النهائية فى التيرم الثانى بشكل إجمالى.

من جانبه تأكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية ، من توزيع درجات الفقرة الثانية من سؤال الهندسة ، وتوزيع درجاته على باقى الأسئلة حفاظا على مصلحة الطلاب ، وهو ما أكده الجوهرى سراج رئيس كنترول الإعدادية.

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