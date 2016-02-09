سامح شكرى يلتقى رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكى

خلال زيارته الحالية لواشنطن، التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، مع كل من ريتشارد بر رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الامريكى، وعضو مجلس النواب ماك ثورنبرى رئيس لجنة الخدمات العسكرية فى مجلس النواب، حيث تطرق اللقاءان إلى مجمل العلاقات المصرية الأمريكية وكيفية تعزيزها فى كافة المجالات بالإضافة إلى دور مصر فى دعم الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد ، إن لقاء شكرى مع رئيس لجنة الاستخبارات فى مجلس الشيوخ الامريكى تناول التحديات الخاصة بمكافحة الإرهاب فى منطقة الشرق الأوسط خاصة الأوضاع فى ليبيا ودور مصر فى دعم الاستقرار فيها، فضلاً عن التنسيق والتعاون بين مصر والولايات المتحدة فى مجال مكافحة الإرهاب .

وأضاف أن شكرى قدم عرضاً مستفيضاً للجهود التى تقوم بها مصر فى مكافحة الإرهاب، لاسيما فى مجال ضبط الحدود ومكافحة الاتجار غير الشرعى فى السلاح، مشيراً إلى أهمية دعم مصر فى هذا المجال باعتبار استقرار مصر يمثل مصلحة عامة فى دعم الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.

ومن ناحية أخرى تناول اللقاء مع رئيس لجنة الخدمات العسكرية بمجلس النواب مجالات التعاون العسكرى بين مصر والولايات المتحدة، حيث تم التأكيد على أهمية الدعم الامريكى لقدرات مصر العسكرية لتمكينها من تعزيز عناصر الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، كما تناولت المحادثات الجهود التى تقوم بها مصر فى مكافحة الإرهاب فى سيناء وضبط الحدود الغربية، وكان هناك اتفاق على أهمية الحفاظ على العلاقة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة باعتبارها تحقق مصلحة الطرفين وتعكس خصوصية العلاقات التاريخية بين البلدين.

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