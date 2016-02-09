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نقيب صيادى كفر الشيخ:الإفراج عن 15 صيادا محتجزين بليبيا وعودتهم خلال ساعات

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نقيب صيادى كفر الشيخ:الإفراج عن 15 صيادا محتجزين بليبيا وعودتهم خلال ساعات نقيب صيادى كفر الشيخ:الإفراج عن 15 صيادا محتجزين بليبيا وعودتهم خلال ساعات
قال أحمد نصار نقيب الصيادين بكفر الشيخ، إنه تم الإفراج عن 15 صيادا كانوا محتجزين فى مصراتة بليبيا، وعودتهم خلال ساعات إلى قرية برج مغيزل مركز مطوبس بكفر الشيخ.

وأضاف نصار، أن الصيادين ألقى القبض عليهم فى شهر يونيه الماضى على متن مركب الصيد "الأميرة منى"، وعليها 16 صيادا، بعد مهاجمة مع جماعة فجر ليبيا وإطلاق النار عليهم، ما أسفر عن وفاة الصياد (جمال محمد البهلوان) وتم نقل جثمانه أول أيام شهر رمضان الماضى .

وأوضح نصار أنه منذ إلقاء القبض على الصيادين والنقابة فى تواصل مع العديد من الجهات، منها وزارة الخارجية، وهيئة الثروة السمكية بليبيا، لمحاولة الإفراج عنهم إلى أن نجحت تلك المحاولات فى الإفراج عنهم وهم فى طريقهم إلى مسقط رأسهم.

ولفت إلى أن الصيادين هم ناجى حميدو فراج، يحيى السيد البهلوان، حسن حسن لزم، على محمود درويش، بدوى محمد البهلوان، سعيد فراج، محمد على لزم، أمجد وحيد منصور، السيد السيد البهلوان، حسن محمد لزم، سعيد سعيد فراج، فتحى السيد البهلوان، مجدى عبد الجليل فراج، السيد أحمد قشلان، نشأت محمد أبو حجازى .

وأكد نصار أن أهالى الصيادين تلقوا هذا الخبر بفرحة عارمة وسعادة غامرة، وبذلك يكون باقى الصيادين المحتجزين فى ليبيا من أبناء كفر الشيخ 17 صياد فى طرابلس.

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مصر 365