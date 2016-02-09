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فوائد أدوية المناعة.. تحميك من الأنفلونزا والفيروسات ومهمة لمرضى السكر والكبد

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فوائد أدوية المناعة.. تحميك من الأنفلونزا والفيروسات ومهمة لمرضى السكر والكبد فوائد أدوية المناعة.. تحميك من الأنفلونزا والفيروسات ومهمة لمرضى السكر والكبد
تقوية المناعة والبحث الدائم عن سبل لتدعيم دفاعات الجسم من أهم الخطوات الصحية خاصة فى فصل الشتاء، والطعام وحده قد لا يعزز المناعة بالقدر الكافى فى بعض الحالات وليست كلها، لذا فإن أدوية المناعة التى تزيد منها وتعززها حل جيد فى لتلك الحالات.

فوائد أدوية المناعة لتعزيز دفاعات الجسم


>الاهتمام بتعاطى العقاقير والأدوية التى تقوم برفع الجهاز المناعى أمر فى غاية الأهمية، وفى البداية يوضح الدكتور مروان سالم الباحث فى الدواء والغذاء أن الجهاز المناعى هو ببساطة خط الدفاع الأول للجسم، والذى تكمن وظيفته فى صد أى هجوم خارجى ضار بالصحة، سواء كانت فيروسات أو بكتيريا أو أجسام غير مرغوب فيها، وهى العامل الرئيسى للتسبب فى الأمراض، وهذه هى فائدة هذه العقاقير فهى تعزز من قدراتها.

فوائد أدوية المناعة لمرضى السكر والكبد والوقاية من الأنفلونزا


>ومن أبرز فوائد أدوية المناعة حسب توضيح الدكتور مروان فهى كالآتى:

-تحمى الجسم من هجمات البرد والأنفلونزا القاسية خاصة فى الشتاء
>-تمنع من انتشار العدوى من خلية إلى أخرى
>- تقوم بالحفاظ على تجدد الخلايا فى الجسم بصفة دائمة
> - تقوم بعمل درع وحماية ضد الفيروسات وضد البكتيريا الضارة
> - مهمة للغاية لمجموعة من المرضى من أهمهم مرضى السكر والذين تقل لديهم المناعة بشكل كبير، ما يجعلهم عرضة للأمراض، وتؤخذ تحت إشراف طبيبهم.
>- مهمة لمريض الكبد لأنها ترفع وتزيد المناعة لديه.
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