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بالفيديو..عمرو أديب: "للمرة الألف الأهلى بيدينا الدرس.. وفرقة فيريرا ضاعت"

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بالفيديو..عمرو أديب: "للمرة الألف الأهلى بيدينا الدرس.. وفرقة فيريرا ضاعت" بالفيديو..عمرو أديب: "للمرة الألف الأهلى بيدينا الدرس.. وفرقة فيريرا ضاعت"
استنكر الإعلامى عمرو أديب، الهزيمة التى منى بها نادى الزمالك أمام غريمه التقليدى النادى الأهلى، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما فى الجولة الـ17 للدورى باستاد برج العرب.
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>وقال "أديب" ببرنامجه "القاهرة اليوم" المذاع عبر فضائية "اليوم": "تم تدمير الفريق بعد أن بناه فيريرا.. هذا شىء لا يصدقه عقل، الفرقة باظت، وضاع الحلم الزملكاوى الأبيض وتحية لمجلس إدارة الأهلى وعبد العزيز عبد الشافى الرجل النموذج، للمرة الألف الأهلى بيدينا الدرس، وإحنا رايحين جايين، وبنعمل عمل وباعتين راجل يجيب العمل، دا مش مجهود ومن جد وجد ومن عمل حصد"، مستنكراً فى الوقت نفسه تفريط نادى الزمالك فى إبراهيم صلاح.

وأضاف: "مش ممكن.. اليوم كان نموذج لكيف تدمر فريقا، الأهلى يمتلك الحد الأدنى لروح الفانلة الحمراء، وبقول للزمالك اخلصوا من أم الأرزق، بطلوا شغل الأزرق".

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