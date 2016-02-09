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البنتاجون يسعى لحصول على تمويل للعمليات العسكرية فى ليبيا وأفريقيا

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البنتاجون يسعى لحصول على تمويل للعمليات العسكرية فى ليبيا وأفريقيا البنتاجون يسعى لحصول على تمويل للعمليات العسكرية فى ليبيا وأفريقيا
تسعى وزارة الدفاع الامريكية " البنتاجون" للحصول على تمويل بقيمة 200 مليون دولار فى موازنة 2017 لعمليات مكافحة الإرهاب فى ليبيا وأجزاء من شمال أفريقيا وغربها بينما يتزايد تهديد الدولة الإسلامية فى المنطقة بشكل مطرد.

يوفر التمويل الجديد أول دلالة ملموسة على ما قد يفعله الجيش الأمريكى لمحاربة هذا التهديد، بما فى ذلك توسيع عمليات الطائرات غير المأهولة وطائرات الاستطلاع، والضربات الجوية وغيرها من العمليات. هذه هى المرة الأولى التى تقوم فيها وزارة الدفاع الأمريكية بتضمين زيادة تمويلية منفصلة لعمليات ضد داعش فى أفريقيا.

ولم ترد تفاصيل عن الكيفية التى سيتم بها إنفاق الأموال. ويعد مبلغ المائتى مليون دولار زيادة على إجمالى تمويل الحرب الدائرة، بما فى ذلك الجهود الجارية فى أفغانستان، والغارات الجوية والتدريب فى العراق وسوريا لمواجهة داعش.
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