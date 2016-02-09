روسيا بالأمم المتحدة: الصراع فى سوريا الأضخم منذ الحرب العالمية الثانية

>قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالى تشوركين إن الصراع المسلح فى سوريا يعد الأضخم بعد الحرب العالمية الثانية، منوها لحجم المأساة وتداعياتها.

واعتبر الدبلوماسى الروسى فى مقابلة خاصة مع قناة روسيا اليوم الاخبارية اوردتها مساء اليوم الثلاثاء أن الوضع فى سوريا لا يتطلب فقط إيجاد حل سياسى ينهى القتال المسلح هناك بل والبدء بالعمل الإنساني.

وأشار الدبلوماسى الروسى إلى أن الملايين من المواطنين فقدوا منازلهم، وأن الكثيرين اضطروا للبحث عن مأوى فى بلدان أخرى، فيما فقد 250 ألف شخص أرواحهم.

وقال المندوب الروسى "على سبيل المثال هناك مناطق محاصرة وأخرى الوضع فيها صعب للغاية.. نحن فى الأمم المتحدة نعمل بجد فى هذا الإطار، هنا فى نيويورك، وكذلك فى جنيف، حيث توجد منظمة الأمم المتحدة والتى تعمل على تقديم المساعدات الإنسانية".

وأشار تشوركين إلى أن روسيا تدعم الاتصال المستمر مع الحكومة السورية من أجل حل جميع المشاكل التى تعوق عمل المنظمات الإنسانية من تنفيذ واجبها وإرسال المساعدات الضرورية لمئات الآلاف من المواطنين السوريين

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